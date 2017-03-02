| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
台中大雅區鐵皮工地 男子從2樓鋼架墜落命危
 首頁 > 社會

嘉市傳民宅竄火 濃煙波及鄰屋

2017-03-02  16:02

〔記者王善嬿／嘉義報導〕嘉義市興安街下午近3點傳出2間民宅3樓火警，市消防局出動6分隊趕往佈水線灌救，30分鐘內將火勢撲滅，經搜救無發現人員受困，張姓屋主回想一臉驚慌，表示自己在1樓洗頭，後來看3樓發現有煙冒出趕緊脫逃，濃煙也波及相鄰房屋3樓，陳姓屋主說，聽到有人喊救火，她連忙上樓查看，雖無火勢，但見白煙從牆縫鑽入，嚇得趕緊下樓逃出屋子。

市消第二大隊副大隊長蘇莫捷表示，現場為2樓RC建築加蓋鐵皮屋，裡面為神明廳等擺設，起火點及原因待調查。

興安街傳出火警近30分後，另外南田市場再傳有火警，消防人員奔波趕抵，發現為炊事不慎導致，民眾已自行撲滅，虛驚一場。

相關影音

廣告
  • 興安街傳民宅3樓大火，住戶逃出驚魂未定。（記者王善嬿攝）

    興安街傳民宅3樓大火，住戶逃出驚魂未定。（記者王善嬿攝）

  • 興安街民宅大火波及兩屋，燃燒面積初估20坪。（記者王善嬿翻攝）

    興安街民宅大火波及兩屋，燃燒面積初估20坪。（記者王善嬿翻攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 民宅火警 火警
相關新聞
Top
社會‧本日最多瀏覽
» 更多社會新聞
社會‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧蔥蒜椒鹽蝦
紅通通✧番茄牛肉丸
電鍋菜✧絞肉蒸豆腐
洗米水可以除油垢？
轉寄

標題：嘉市傳民宅竄火 濃煙波及鄰屋


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年3月2日‧星期四‧丁酉年二月初五日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.