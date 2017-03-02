嘉市傳民宅竄火 濃煙波及鄰屋

2017-03-02 16:02

〔記者王善嬿／嘉義報導〕嘉義市興安街下午近3點傳出2間民宅3樓火警，市消防局出動6分隊趕往佈水線灌救，30分鐘內將火勢撲滅，經搜救無發現人員受困，張姓屋主回想一臉驚慌，表示自己在1樓洗頭，後來看3樓發現有煙冒出趕緊脫逃，濃煙也波及相鄰房屋3樓，陳姓屋主說，聽到有人喊救火，她連忙上樓查看，雖無火勢，但見白煙從牆縫鑽入，嚇得趕緊下樓逃出屋子。

市消第二大隊副大隊長蘇莫捷表示，現場為2樓RC建築加蓋鐵皮屋，裡面為神明廳等擺設，起火點及原因待調查。

興安街傳出火警近30分後，另外南田市場再傳有火警，消防人員奔波趕抵，發現為炊事不慎導致，民眾已自行撲滅，虛驚一場。

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