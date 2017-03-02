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台中大雅區鐵皮工地 男子從2樓鋼架墜落命危
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被詐有救了！警扣車手2000萬土地

2017-03-02  16:02

〔記者徐聖倫／新北報導〕被詐騙真的討回來了！為維護被害人遭詐騙而損失的財產，去年7月實施刑法沒收新制，而中和警分局日前就根據新制向法院聲請，對51歲詐騙車手男子周東明名下苗栗縣造橋1塊2507平方公尺、市值2000萬的土地扣押獲准，成為新北市首例。

警方調查，電信詐騙集團在去年3月至去年底，以電聯向被害人自稱是「小學同學」、「當兵同梯」等藉口佯裝舊識，稱做「猜猜我是誰」之手法，向被害人借款，或是以「假解除分期付款」要求被害人匯款至指定帳戶，雙北市至少有18名被害人受騙，總計受騙金額達134萬元。

警方接獲線報，至周某於中和區中山路二段住處將其逮捕帶回偵訊，警方調查，周某有竊盜、詐欺、偽造文書等前科，他向警供稱，他只是負責領錢，每次可抽1%作為酬勞。警方除周某外，至昨日共逮回9名車手，警方將周某等人依詐欺罪嫌函送法辦。

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  • 提款機監視器拍下車手周東明提領贓款。（記者徐聖倫翻攝）

    提款機監視器拍下車手周東明提領贓款。（記者徐聖倫翻攝）

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