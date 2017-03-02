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台中大雅區鐵皮工地 男子從2樓鋼架墜落命危
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疑小偷行竊失風 男子庭院曬衣遇襲

張男的租屋處在半山腰。（記者陳恩惠攝）

2017-03-02  15:46

〔記者陳恩惠／台北報導〕北市32歲張姓男子，今天中午在陽明山腳下的住家庭院正欲曬衣服，驚見洗衣機旁躲著1不明男子，張男質問卻起口角，歹徒突然持刀攻擊後逃離，經緊急送醫救治無礙，由於張男莫名被傷，士林警方不排除是小偷企圖行竊失風，演變成持刀襲擊的殺人未遂案。

士林警方調查，在某第四台公司上班的張男，去年底才遷到北市仰德大道一段14巷的平房，平日和女友及女友母親三人同居，今天因故，張男請假在家，和女友母親在客廳聊天後，中午12時走出屋外走道欲曬衣，驚見不明男子躲在洗衣機旁。

警方說，張男上前質問對方「你是誰？躲在這幹什麼！」沒想到對方突然持水果刀攻擊，張男閃避不及，當場被剌中左胸，刀深4公分，行兇後棄刀逃逸；男子趕緊呼救，緊急送醫開刀，由於有氣胸現象，仍在加護病房觀察中。

警方調查，張男居住在半山腰處，只有一條石階梯直通租屋處，目前調閲監視系統未發現歹徒行蹤，懷疑歹徒循山徑攀爬侵入，仍在調查中。

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  • 張男遇襲的後院，除了由正門進入外，就得循山徑爬入。（記者陳恩惠攝）

    張男遇襲的後院，除了由正門進入外，就得循山徑爬入。（記者陳恩惠攝）

  • 租住在士林警分局芝山岩派出所上方的張姓男子，今天中午在自家後院驚見不明男子，上前質問卻遭剌傷。（記者陳恩惠攝）

    租住在士林警分局芝山岩派出所上方的張姓男子，今天中午在自家後院驚見不明男子，上前質問卻遭剌傷。（記者陳恩惠攝）

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