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台中大雅區鐵皮工地 男子從2樓鋼架墜落命危
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臉書發求救訊息 南投警救男子一命。

2017-03-02  15:40

〔記者謝介裕／南投報導〕生死一瞬間﹗

南投縣鹿谷鄉1名20多歲的男子，在與女友分手後，一時無法走出情傷，在臉書上發出疑似燒炭輕生的念頭後，南投縣警察局竹山分局接獲通報後，火速派員前往，並破門而入，將陷於昏迷狀態的男子救出，經送往竹山秀傳醫院救治後，已無大礙，可說是大幸中之大幸。

該案發生在今日凌晨3時許，南投縣警局竹山分局鹿谷分駐所副所長陳明棋、警員莊志雄、詹雅畬等人據報後，也會同消防人員趕赴現場，當時屋內有濃濃的燒炭味，但警方在屋外大聲呼叫並無人應答，情急之下便破門而入，發現1名男子倒臥在屋內，且已無意識，隨即予以送醫救治。

竹山分局長洪文宏指出，據調查，該男子獨自居住，近日因感情問題困擾，心情鬱悶才在酒後萌生尋短念頭，幸被救回一命，呼籲民眾應多關懷身邊的親人給予精神支柱，在生活或感情上遇有瓶頸時，也應求助正當管道排解及適當休閒活動紓解壓力，如安心專線：0800-788995或生命線專線：1995，減少類似意外發生。

自由電子報關心您︰自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，社會處處有溫暖，一定能度過難關。
自殺防治諮詢安心專線：0800-788995
生命線協談專線：1995。
張老師專線：1980

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  • 南投警方及消防人員將尋短男子送醫急救情形。（記者謝介裕翻攝）

    南投警方及消防人員將尋短男子送醫急救情形。（記者謝介裕翻攝）

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