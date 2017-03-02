單親爸身體不適仍上班 自撞身亡留2智障女

2017-03-02 15:49

〔記者許國楨／台中報導〕台中市一名林姓男子昨天深夜開車準備到工廠上班，行經中彰快速道路北屯路段時，疑因身體不適不幸自撞橋墩，經送醫搶救後宣告不治。警方表示，死者是單親爸爸，獨自撫養2名分別為智障與不識字的女兒，出門前曾向女兒透露身體不舒服，未料真的發生憾事，已報請相驗釐清死因。

警方調查，在工廠擔任保全的62歲林男與妻子離異多年，獨自撫養2名已30多歲卻分別患有智能障礙與不識字的女兒，昨天深夜自太平區住處開車外出準備到工廠上班，沿台74線（中彰快速道路）行駛，途經北屯二匝道時，突然撞上匝道橋墩。

由於撞擊力道相當猛烈，擋風玻璃當場碎裂、車頭嚴重凹陷，現場令人怵目驚心，警方及消防人員獲報趕往，發現地上沒有煞車痕跡，初步研判林男可能是在開車途中突然陷入昏迷自撞，立即將沒有明顯外傷，卻已陷入昏迷的林男緊急送醫救治，但急救後仍宣告不治。

警方指出，林男出門前曾向女兒表示「胸口很悶」，但為了生計，還是顧不得身體不適，開車外出上班，未料真的發生憾事，令人不勝唏噓，只是林男的2名女兒均無行為能力，警方除通報社會局協助安置，並聯繫其住在北部親屬到醫院指認，將報請檢方相驗進一步釐清死因。