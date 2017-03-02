永和電梯大廈火警 濃煙亂竄鄰居嗆傷

2017-03-02 15:40

〔記者陳薏云／新北報導〕新北市永和區民族街巷內今日下午3時許發生火警，一名女子打電話報案表示，「兒子住隔壁，燒起來了！」警消不敢大意，派遣20餘輛消防車前往救援，約15分鐘後將火勢撲滅，救出兩名年約60歲的男女住戶，受輕微嗆傷，送往新店慈濟救治，詳細起火原因仍待釐清。

警消到場後發現，2樓陽台冒出大量濃煙，且濃煙不斷往上竄，民眾接連打電話報案，現場警消立刻布水線進行搶救，歷經15分鐘打火後，成功撲滅火勢，所幸當時無人在家，現場燃燒面積約10平方公尺，兩名居民輕微嗆傷送醫，詳細火災原因仍待釐清。