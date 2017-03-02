運將、超商店員揪詐騙 花縣警局祭獎金
2017-03-02 15:30
〔記者王錦義／花蓮報導〕講到詐騙人人恨的牙癢癢！花蓮縣警察局祭出檢舉獎金，只要是計程車司機、超商店員，發現有疑似詐騙車手正在提款的行為，趕快報警，若順利查獲車手提款中，檢舉人可獲得1萬元獎金。
刑警大隊犯罪預防組長蘇志隆說，經過案件分析，發現詐騙集團車手多搭乘計程車到超商內提款，車手特徵多是相當年輕16到20歲的外型，為掩飾行蹤會戴帽子、口罩等，在提款機前用手機一直講電話接受指示操作多張提款卡；另外，若是假扮檢察官者，會穿正式的襯衫、攜帶公事包，但又明顯跟外型年齡不合，在超商內使用傳真、影印機等發送公文書。
警方指出，從犯罪過程分析，只要計程車司機搭載到指定前往有提款機的超商，或是在超商內不斷反覆操作提款機的可疑對象，可暗中打110報警，若通報警方順利查獲詐騙車手者，可獲頒1萬元的檢舉獎金；花蓮縣警局長廖美鈴呼籲，詐騙案件層出不窮，歹徒手法不斷翻新，應注意「一聽、二掛、三查證」原則，如有懷疑應立即掛斷電話，並撥打165反詐騙專線或110查證，以避免受害。
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