道歉了！搭高鐵拒補票還幹譙 翁茂鍾當庭致歉

2017-03-02 15:15

〔記者項程鎮／台北報導〕紡織業「佳和集團」62歲董座翁茂鍾搭高鐵南下台南，買自由座想升等商務車廂卻拒補票，自稱是「高鐵執行長鄭光遠友人」，當眾辱罵列車長黃佳帆「三字經」，還嗆黃「要搞你、弄你」，在列車上連傳3封簡訊給鄭光遠投訴黃，高等法院上午開庭時，翁男當庭向黃男鞠躬道歉。

翁男前年8月14日晚間10點10分，在高鐵台北站購買台北往台南的車票，因沒買到商務車廂車票改買自由座，上車後他向列車長表示：「我是高鐵執行長鄭光遠的朋友，拜託務必幫我找空位。」要求列車長幫忙升等到商務車廂，列車長黃佳帆幫他找到空位，要求他依規定補價差，卻遭翁男抱怨、辱罵及投訴。

一審時，翁男坦承當天在喜宴喝了些酒，因不滿列車長服務態度，才脫口罵髒話，那只是口頭禪並無侮辱的意思，桃園地院認定他罵髒話已足以貶損人格和尊嚴，判他罰金1萬元，上訴後，高院今天開庭，翁男自稱事後慘遭各界批評，已讓他名譽嚴重受損，「這是最大的懲罰！」