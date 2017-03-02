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雪山積雪 山友小心安全

雪山積雪，山友應評估自身的登山能力，不要冒險通過危險地帶。（警方提供）

2017-03-02  15:09

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕保七總隊第五大隊表示，二二八四天連假期間，雪山主峰山區，從三六九山莊以上都有降雪，山區鋪起一層靄靄白雪，但是這波冷氣團乾冷的天氣型態，警方指出，積雪表層容易融化結冰，使步道變得相當濕滑。

保七總隊第五大隊呼籲，雖然目前沒有繼續降雪，因步道容易結冰，籲請山友除應正確使用冰爪、冰斧外，更應評估自身的登山能力，不要冒險通過危險地帶，避免發生危險。

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