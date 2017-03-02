雪山積雪 山友小心安全
2017-03-02 15:09
雪山積雪，山友應評估自身的登山能力，不要冒險通過危險地帶。（警方提供）
〔記者蔡政珉／苗栗報導〕保七總隊第五大隊表示，二二八四天連假期間，雪山主峰山區，從三六九山莊以上都有降雪，山區鋪起一層靄靄白雪，但是這波冷氣團乾冷的天氣型態，警方指出，積雪表層容易融化結冰，使步道變得相當濕滑。
保七總隊第五大隊呼籲，雖然目前沒有繼續降雪，因步道容易結冰，籲請山友除應正確使用冰爪、冰斧外，更應評估自身的登山能力，不要冒險通過危險地帶，避免發生危險。
廣告
看更多！請加入自由時報粉絲團
社會‧本日最多瀏覽
- 不甩議員夫人當面求情照拖吊車 警員遭上級傳喚、交報告
- 兩度猥褻女下屬 財部前官員瞎扯：女生說不要就是要...
- 搶87萬元只分15萬元 還要坐牢8年
- 酒店經紀人警局過生日 都怪毒品惹禍
- 快退休才襲胸強吻？ 前財政部高官涉性騷下屬起訴
網友回應
熱門新聞
- 《羅根》首映展強國狼性 「X教授」憤而離席
- 邀中生來台 世新竟簽一中承諾書
- BY2秀辣腿 公然愛愛舞
- 川普演說放軟 民調攀升
- 重車輾壓 新林路坑坑疤疤
- 《時尚舵手 再易手》2
- 全中運用全運會舊圖騰 彰縣民：沒新意
- 板橋忠孝國中校舍改建 爭設地下停車場
- 櫻木凜AV引退作 現實男友下海當男優
- 6噸A書吸滿屍水… 男活在自己世界「孤獨死」
- 遭控25年前當小三 江蕙打破沉默....
- 《時尚舵手 再易手》1
- 白沙屯媽祖進香 北港萬人空巷
- 台日對抗賽》日本第2戰反咬台灣 收視率出來了！
- 商標配色註冊專利 日本准了
- 潘裕文被嫌矮 買增高墊助陣
- NBA》東冠前哨戰？ 綠衫軍I.湯瑪斯讓詹皇「大三元」白搭
- 彭淮南︰台幣動態穩定 非不公平競爭
- 冷氣團來襲淡水11.7度！18縣市低溫特報
- 經典賽》高尺巨蛋練球禁穿釘鞋 台灣球員運動鞋上陣
- 萬和美展 黃譓丞西畫兩度奪魁
- 苗栗大湖農會選舉 徐欽志系統9席理事全拿
- 自由廣場》收錢？ 談法檢涉貪與賄選
- 8年級生「逃圍」 為舊市區找新可能
- 豆花妹體驗心得 楊一展胸膛很彈哦!
- 慢性憂鬱症 愛跟完美主義交朋友
- 妙齡美眉月薪驚人 上班就是不斷當眾脫衣…
- 升貶兩難 央行「放手不放任」
- 北韓人不知金正男被殺？ 南韓將空飄百萬傳單
- 連勝文要小英調查319 網友：你那一槍也要查
- 南市新增1席立委 選區劃分將打破原南縣市潘籬
- 自由談》高雄要塞出了什麼事
- 校園輔導社工不足 43校違法
- 他是誰? 王柏融登日網熱搜第2名
- 《時尚舵手 再易手》3
- 機捷今通車 限量版乖乖大放送
- 經典賽》南韓最年長選手 今林昌勇可望首度登板試刀
- H5N6病死雞就地掩埋 湖口鄉民抗議要求限期清走
- 屏縣農會理監事選舉 內埔當權派大勝
- 醫病》鋼鐵人？ 女吞鐡釘2年、吃8顆鋼珠
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：雪山積雪 山友小心安全
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分