師大附中職員揮刀 校方：他哭的很傷心

2017-03-02 14:51

〔記者蔡亞樺／台北報導〕台北市師大附中校園內，中午傳出一名校方彭姓行政人員疑似情緒激動，手持水果刀揮舞企圖自殘，所幸無人受傷，目前已被送往松德醫院。對此，師大附中表示，該職員約中午12點半，突情緒激動，拿起刀在至善樓的一樓衝往三樓導師辦公室走廊，放聲大哭，在場導師覺得奇怪，趕緊安撫，但該職員並未持刀威脅任何人或自殘。

附中表示，該事件當時是午休時間，因此學生並未受到影響，不過當時彭姓職員清緒激動，「他哭的很傷心」，導師同事間也沒聽說彭姓職員家中有發生什麼事，也沒有精神疾病的病史與就醫紀錄。

師大附中說，該名彭姓職員45歲、未婚，父母年紀滿大的，在學校工作15年，工作態度認真，個性溫和、沒有爆烈的行為，從沒在學校有這樣失控行為，目前彭姓職員在醫院休息，校方教官與輔導主任視後續狀況持續給予輔導。

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