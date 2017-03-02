搶87萬元只分15萬元 還要坐牢8年
2017-03-02 14:34
〔記者項程鎮／台北報導〕屏東男子朱賢璋和友人組成「假車禍真強盜」集團，見被害人黃姓女子獨自到漁會提款，故意開車撞倒騎機車的黃女，搶走她的87萬元，事後朱男分得15萬元，最高法院維持高雄高分院更一審見解，依強盜罪判處8年徒刑確定。
判決指出，朱男和同夥鎖定屏東縣東港區漁會為作案目標，100年2月14日上午8點看見被害人黃姓婦人到漁會信用部提款，朱男等人開車一路尾隨黃女，行經屏東縣新園鄉某超市前，故意把黃女撞倒在地，朱男等人下車假意關心，趁機抽走她機車上的鑰匙，強行打開機車置物箱，搶走87萬元。
警方調閱沿途監視器，跟監數日後，趁朱男同夥又在屏東新埤鄉一處民宅犯案時，一舉逮捕朱男等人。
高雄高分院更一審認為，朱男有多次竊盜和毀損等前科，服刑完畢不知悔改，重判8年徒刑，上訴後被最高法院駁回。
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