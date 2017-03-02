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弟弟腫腫大大的？ 原來是把槍藏內褲

吳姓男子將槍枝藏在內褲裡。（記者林宜樟翻攝）

2017-03-02  14:32

〔記者林宜樟／嘉義報導〕嘉義縣吳姓男子昨天深夜與陳姓男子吵架互毆，他開槍後又持槍柄打人，兩人雙雙到醫院治療；警方獲報前往調查，吳某原本不肯說出槍枝去處，但警方發現吳男「弟弟腫腫大大的」，覺得奇怪，搜身時在他的內褲裡找到一把改造手槍，原來不是下體大，而是藏槍。

警方調查，28歲吳姓男子有毒品、竊盜，昨天晚上與41歲陳姓男子疑似因為毒品糾紛在太保市租屋處吵架，吳某開槍射向陳男，但未打中，後來又用槍托敲打頭部，雙方互毆。

水上警分局警員前往醫院調查，詢問槍枝去處，吳某並不回應，但警方搜查發現吳某下體「大得異常」，腫腫漲漲的，一搜發現他把槍枝藏在內褲裡，把槍偽裝成下體。

警方調查，在吳某租屋處查獲8顆改造子彈及安非他命3.68公克等，訊後將他依殺人未遂、違反槍砲彈藥刀械管制條例、毒品危害防制條例、傷害等罪嫌移送法辦。

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  • 被毆傷的陳姓男子。（記者林宜樟翻攝）

    被毆傷的陳姓男子。（記者林宜樟翻攝）

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2017年3月2日‧星期四‧丁酉年二月初五日
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