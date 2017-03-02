為義氣挺友討債 男反被捅破肚皮

2017-03-02 14:24

〔記者余衡／新北報導〕新北市樹林區樹人家商附近，昨天深夜傳出鬥毆，20歲陳姓男子因為與18歲周姓男子有借貸糾紛，深夜11點多到校接送女友放學時，遭周男號召友人前往討債。

周男見到陳男一方立刻拿出信號彈點燃示威，陳男友人林姓男子見狀怒持預藏的摺疊刀攻擊，刺傷與周男一同前往的林姓男子及李姓男子，其中林男被刺傷腹部血流如注，兩名傷者經送醫急救後目前暫無大礙。

警方初步調查，陳男曾因生活花費向周男借款1萬1千元，事後周男多次追討陳男卻遲未歸還。昨晚周男掌握陳男會開車到學校附近接女友下課，提前到附近巷口堵人，導致兩方人馬爆發衝突，目前已有7人到案說明，訊後全案依妨害秩序、傷害及殺人未遂罪函送法辦，並持續約談相關當事人到案說明。