神明前性侵弱智女 渣男犯案多起判10年6月

2017-03-02 14:26

〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市一名廖姓男子前年底至去年2月間，5度性侵害或強吻猥褻落單的少女，最惡劣的是前年12月間，他強拉弱智少女到寺廟內，先於神明面前猥褻少女，再將少女拉到洗手台旁性侵害得逞，他辯稱自己的智力低，但台中高分院認為，他專門挑選弱智或落單少女，藉口搭訕後犯罪逞慾，顯然有預謀並刻意挑選犯案對象與時機，醫院鑑定也認為廖男能理解社會規範，依強制性交等罪判處徒刑10年6月，可以再上訴。

判決書指出，廖男在2015年12月8日上午7時許，見弱智少女阿香（化名）正在打公共電話，上前搭訕時，發現阿香就讀特殊學校，有輕微智能障礙，遂以合照為由，將阿香強拉到一所寺廟內，先於神明眼前的金爐旁摟腰猥褻，再將阿香強拉到洗手台旁性侵害得逞，之後穿上褲子走回金爐旁，剛好手機鈴聲響起，阿香趁廖男接電話時逃逸。

事隔不到半個月，廖男又於同年月22日清晨6時許，在台中市見國中女學生等候公車，以「我是妳學長」為由搭訕，再強拉少女撫摸下體，隔著褲子磨蹭少女的臀部，直到公車抵達，少女趕緊上車逃逸。

又過了1個多月，去年2月3日傍晚，他搭訕高職女學生並強吻，女學生躲避時，他還揶揄說「妳在害羞」，並一度取走女學生的書包，藉此要脅女學生配合，經女學生不斷懇求才歸還書包。

去年2月11日深夜，廖男又搭訕一名國中一年級女學生，並強抱腰部，用手伸入內褲內性侵害得逞，少女大呼救命並逃離現場；翌日他又再犯，強摸一名女高中學生，用手伸入內褲內性侵害得逞，還把手指頭伸入女高中生嘴巴內，女高中生急中生智，咬住廖男的手指頭不放，廖男嚇得拍打女高中生，趕緊騎機車逃離現場。

台中地院一審認為他惡性重大，但父親已賠償5名被害人，且廖男智力偏低，依強制性交與強制罪等，判處徒刑10年6月，不過，他針對性侵害弱智少女部分上訴，還宣稱少女阿香願意跟他在寺廟內性交，他自己也是智力偏低，台中高分院二審不採信，認為他智力雖不高，卻是預謀犯案，且挑選犯罪時間與對象，維持10年6月徒刑，可以再上訴。