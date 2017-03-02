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抄掉大寮「金世界」 高警督察室查扣59機台

不少賭客面對警方突襲取締賭博電玩，都呆坐店內。（記者黃建華翻攝）

2017-03-02  14:15

〔記者黃建華／高雄報導〕高雄市近年因爆發官警收賄包庇賭博電玩，重創警界形象，市警局局長陳家欽為整飭風紀，責成督察室掃蕩賭博電玩，督察室監控兩個多月，今天凌晨開鍘，突襲大寮地區，將當地頗負盛名的「金世界遊藝場」抄掉，當場查獲店員佯裝客人幫賭客洗分、兌換彩金，查扣店內百家樂、水果盤、捕魚等各類機台59台，依賭博罪送辦。

為取締賭博電玩，高雄市警局督察室於105年12月組成專案小組，同年12月中旬接獲民眾檢舉，位於大寮區鳳林三路的「金世界」電子遊戲場，雖領有合法證照，但場內平日卻以合法掩護非法，藉由店員佯裝客人與賭客從事兌換現金等不法賭博行為，規避警方查緝。

督察室說，本案警方獲報後，雖業者百般掩飾，造成警方查緝十分不易，但魔高一尺、道高一丈，警方專案小組報請檢察官指揮偵辦，展開兩個多月的監控及蒐證工作，查明店員佯裝客人與賭客從事兌換現金之手法，遂一舉破獲本案。

警方取締人員喬裝賭客，進入該電子遊戲場內埋伏，見店員佯裝之客人與賭客兌換賭資新台幣6,000元，當場人贓俱獲，警方查扣店內（百家樂、吉宗、R兔、水果盤、捕魚等）共計59台各式電玩機台、櫃檯營業金2萬3927元、賭資6,000元、監視器主機及電腦等證物，全案將店長、服務生及賭客等共7人依賭博罪及電子遊戲場業管理條例等罪移送地檢署偵辦。

警方共查扣各類賭博機台５９台。（記者黃建華翻攝）

警方是去年12月接獲檢舉金世界電玩店暗營賭博電玩而展開監控。（記者黃建華攝）

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