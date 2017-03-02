師大附中驚傳職員持刀揮舞 警奪刀送醫

2017-03-02 14:09

〔記者邱俊福／台北報導〕北市信義路的師大附中，今天下午1時許，1名彭姓行政人員疑因工作壓力大，情緒失控，持牛排刀在三樓的教師室前揮舞，意圖尋短，轄區北市警大安分局新生南路派出所與消防人員據報趕抵，警消於安撫情緒後，迅速奪刀，無人受傷，將彭男送往松德醫院救護。

消防局是接獲報案，指稱有人在校園被砍傷，馬上派救護人員趕往，並通報轄區警方到場協助。當時，警消人員沒有看到傷者，經進入校園查看，發現彭男情緒激動，揮舞牛排刀，警員隨即一般安撫，趁其不備奪刀後，強制送醫，結束一場虛驚。