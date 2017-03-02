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師大附中驚傳職員持刀揮舞 警奪刀送醫 NBA》林書豪高效率砍17分 籃網終結16連敗 違禁令登「黑山」 受困山友罹難
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師大附中驚傳職員持刀揮舞 警奪刀送醫

2017-03-02  14:09

〔記者邱俊福／台北報導〕北市信義路的師大附中，今天下午1時許，1名彭姓行政人員疑因工作壓力大，情緒失控，持牛排刀在三樓的教師室前揮舞，意圖尋短，轄區北市警大安分局新生南路派出所與消防人員據報趕抵，警消於安撫情緒後，迅速奪刀，無人受傷，將彭男送往松德醫院救護。

消防局是接獲報案，指稱有人在校園被砍傷，馬上派救護人員趕往，並通報轄區警方到場協助。當時，警消人員沒有看到傷者，經進入校園查看，發現彭男情緒激動，揮舞牛排刀，警員隨即一般安撫，趁其不備奪刀後，強制送醫，結束一場虛驚。

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  • 轄區北市警大安分局新生南路派出所與消防人員據報趕抵，安撫持刀行政人員情緒後，迅速奪刀，並將彭男送往松德醫院救護。（記者邱俊福攝）

    轄區北市警大安分局新生南路派出所與消防人員據報趕抵，安撫持刀行政人員情緒後，迅速奪刀，並將彭男送往松德醫院救護。（記者邱俊福攝）

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