清泉崗8毒品陽性反應官兵喊冤 稱是吃感冒藥中藥
［記者楊政郡／台中報導］8位清泉崗官士兵被驗出一級毒品陽性反應，但昨（1日）晚接受檢察官偵訊全部喊冤，聲稱絕無吸毒，是吃感冒藥、中藥，檢方訊後請回。檢方表示三軍總醫院的複驗僅是作參考，還要其他佐證才能證實確有吸毒，這些官兵不是現行犯，確有吸毒後還要按程序申請觀察勒戒、或提起公訴，至於252名官兵一直無法完成驗尿，早已過了採尿期，讓這次清泉崗全員驗毒，功虧一簣，將近一成的「黑數」，難以取信外界。
台中地檢署襄閱主任郭景東說，1日晚間傳換以關係人身分27名有初、複驗毒品陽性反應的軍士官兵，針對吸毒及毒品丟包案進行了解。但8名被複驗出有毒品陽性反應官兵，都矢口否認有吸毒，供稱他們是吃感冒藥、中藥等，檢方發現部分複驗後，吸毒者經代謝後嗎啡與可代因的「閾值」（濃度），確實出現異常，不排除是真的食用感冒藥造成，還要進一步追查。
有檢察官指出，軍隊是社會的小縮影，社會上有多少比例的吸毒人口，軍隊就大致有多少，並不奇怪，奇怪的是查獲的毒品是二級安毒，但全員驗尿卻只有一級毒品反應！沒有安毒、也沒有民間非常普遍的三級K他命！令外界質疑軍方是否有「先清場」再驗尿，如果這8人都是吃感冒藥照成的，外界又會怎麼想？
至於營區內毒品丟包案，偵查動作仍未停止，上午在地檢署召開專案會議，過濾營區監視器仍未有具體收穫，而軍方提供懸賞及專案小組提供檢舉專線，這兩天檢、警、軍三方都沒有接到任何檢舉，陷入膠著。
清泉崗全員進行驗尿，仍出現252人仍未完成採驗，將近一成，檢方認為這是可怕的「黑數」，讓軍方透過驗尿要自清是功虧一簣，檢方建議軍方在敏感時間請假未歸！通知歸營驗尿而未歸！應歸營而未歸營者，如果軍方願意提供給檢方名單，都將列入重點追查對象。
有檢察官指出，清泉崗毒品案，要從毒品拾獲位置圖比對散布區域的部隊責任區劃分，再從責任區域的部隊最近是否有發生人事懲處或升遷待補等情形，或許可以釐出端倪。且毒品包裝如果找不到可疑指紋，那更可證明絕不是隨意丟棄，陰謀論就更加坐實了。
自從軍法體系、保防、政戰體系弱化後，尚未看見國防部針對此部份有何新的替代或補強方案，日後軍紀要靠檢察官或法官，那是遠水救不了近火。
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標題：清泉崗8毒品陽性反應官兵喊冤 稱是吃感冒藥中藥
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