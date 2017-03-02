翹孤輪、砂石灑滿地 貨車吃罰單9千元
2017-03-02 14:08
一台滿載砂石的貨車，行經台林街時，後車斗往後倒造成翹孤輪。（讀者提供）
〔記者王善嬿／嘉市報導〕一台滿載砂石的8噸8重貨車，今天上午近11點，行經嘉義市台林街281號前，疑因機械故障，貨車行進間，後斗突往後傾斜，砂石沿路灑落近20公尺，貨車前輪並因重心傾斜「翹孤輪」，市警察局後湖派出所警員巡邏撞見，除幫忙疏導往來車輛，待駕駛清理路面砂石後，依道路交通管理處罰條例第30條，開罰9千元。
49歲陳姓駕駛跟警方透露，開車到台林街時機械故障，車斗突然往後倒；警方調查，當時貨車行進時，幸好車流量少，沒有人車受波及，否則後果不堪設想。
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