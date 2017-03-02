防扒大作戰 帥男美女警製作短片宣導

2017-03-02 13:53

〔記者邱俊福／台北報導〕北市警信義分局因應轄區內世貿展覽多，為預防扒竊，特別找帥男美女警察，製作宣導影片，教導防扒竊方式，以及3C產品、手機等用品遺失後，如何利用 IMEI序號與MAC識別碼 ，找回心愛的電子用品的方法，影片PO在You Tube網址，跟民眾分享。

警方說，防竊需注意的包括，手機、錢包等貴重物品切勿露白，貴重物品勿放外側口袋，放在靠近身體的內袋較為安全，貴重物品不要放置背包外側，背包向前背減少被扒竊的機率，人潮眾多時應特別留意貴重物品，遭推擠時請保護隨身物品。