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防扒大作戰 帥男美女警製作短片宣導

2017-03-02  13:53

〔記者邱俊福／台北報導〕北市警信義分局因應轄區內世貿展覽多，為預防扒竊，特別找帥男美女警察，製作宣導影片，教導防扒竊方式，以及3C產品、手機等用品遺失後，如何利用 IMEI序號與MAC識別碼 ，找回心愛的電子用品的方法，影片PO在You Tube網址，跟民眾分享。

警方說，防竊需注意的包括，手機、錢包等貴重物品切勿露白，貴重物品勿放外側口袋，放在靠近身體的內袋較為安全，貴重物品不要放置背包外側，背包向前背減少被扒竊的機率，人潮眾多時應特別留意貴重物品，遭推擠時請保護隨身物品。

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  • 北市警信義分局找帥男美女警察，製作宣導影片，教導防扒竊方式（記者邱俊福翻攝自You Tube）

    北市警信義分局找帥男美女警察，製作宣導影片，教導防扒竊方式（記者邱俊福翻攝自You Tube）

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