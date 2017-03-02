誘姦女童處女膜沒破 惡狼重判3年6月

2017-03-02 13:53

〔記者黃建華／高雄報導〕高雄市一名楊姓中年大叔以通訊軟體邂逅一名年紀可以當他女兒的小六女童，謊稱是律師，與女童交往，「哥、妹」相稱，女童甫升上國一，就約出女童在車內愛撫、引誘發生性關係，少女徹夜未歸，事後被家長問出上情，怒控告楊男性侵，楊男以女童驗傷處女膜未破，否認犯行，但高雄地院一審採信醫界：「不是所有女子一次性行為，處女膜都會破」，將楊男依對未滿14歲之女子為性交，判有期徒刑3年6月。

判決指出，楊姓中年男子以暱稱「噬血狼」民國103年間透過通訊軟體群組認識當時還在就讀國小六年級的被害女童，楊男謊稱名叫「林志誠」、職業律師，與女童交往成為男女朋友，平日在Line以「哥、妹」或「老公、老婆」相稱。楊多次於LINE訊息對話中 與女童互傳具有性暗示內容，指示應如何討好家長，提醒於網路聊天後要刪除訊息，以規避家長或他人查知。

楊男明知女童於103年9月13日，係甫就讀國中一年級之未滿14歲女子，卻於該日11時許與女童相約在高雄市苓雅區遠東百貨公司附近見面，兩人在大遠百停車場內就在車內後座，互相撫摸及親吻女童胸部，進而發生性交行為。後因女童表示與家人吵架而不想返家，楊男開車載女童至西子灣、旗津等地遊玩，女童徹夜未歸，家人察覺有異，至鼓山警分局報案處理，始循線查悉上情。