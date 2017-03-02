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男子住家前無故遇刺 離警所不到50公尺

2017-03-02  13:36

［記者陳恩惠／台北報導］北市32歲張姓男子，今天中午在陽明山腳下的住家門前，突然遇襲，遭不明歹徒持刀刺傷，經緊急送醫救治，所幸意識清醒，轄區士林警分局仍在調查中，令人訝異的是，案發地點就離芝山岩派出所不到50公尺，歹徒行徑竟如此囂張，警方正全力追緝中。

台北市消防局今天中午12時7分據報，位於北市仰德大道1段，有年輕男子受傷倒地，消防局立刻派出救護車馳往，發現張姓男子在住家門前，遭不明人士持水果刀刺傷左胸，初步檢傷發現，張男胸口有長約4公分撕裂傷，但深度不明，所幸張男意識清醒送醫。

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  • 男子遭不明歹徒持刀刺傷。水果刀示意圖，與本新聞無關。（資料照，記者陳恩惠攝）

    男子遭不明歹徒持刀刺傷。水果刀示意圖，與本新聞無關。（資料照，記者陳恩惠攝）

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