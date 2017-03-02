七旬婦228連假迷途 熱心警助返家

2017-03-02 13:30

〔記者邱俊福／台北報導〕一名77歲的林姓婦人，在228連假時，因迷路獨自徘徊在北市信義區忠孝東路上，正在執行交通指揮的北市警信義分局三張犁派出所警員梁秉軒，跟路過的熱心李姓夫妻上前關心，隨即帶回派出所查詢，最後警員梁秉軒、陳弘旻憑藉林婦姓名，用戶役政查詢系統，一筆一筆打電話詢問，經過一個多小時的努力，終於聯繫到林婦的兒子，順利送返家。

警方說，上月27日18時，警員梁秉軒，正在忠孝東路、基隆路口執行交通指揮，看見一對李姓夫婦陪伴著滿頭白髮的林婦。當時林婦說，她從新北市新莊獨自搭公車來北市，想要到位於信義路二段的舊宅看看，結果就迷失了方向，不知道怎麼回家，而李姓夫婦則表示，發現婦人時也嘗試問她的姓名住址，無奈婦人只說得出姓名、住在新莊，卻說不出地址，身上也沒有帶證件。

警員梁秉軒隨後把婦人帶往派出所查詢身分，好心的李姓夫婦也陪著婦人一起到派出所。執勤警員梁秉軒、陳弘旻先憑著過去的經驗，從失蹤人口開始找起，在數筆同名的協尋人口中，沒有查詢到符合的資料；改用身分不明人口查詢，也同樣一無所獲。

兩人只好憑著姓名，用戶役政查詢系統，從年紀相近、戶籍在新莊區的女性人口中，一筆一筆打電話詢問，經過一個多小時的努力，終於聯繫到婦人的兒子。林婦兒子表示，母親出門後就失去聯絡，正在擔心母親安危的時候就接到警察的電話，來到派出所看到母親安然無恙，總算是放下心中的一塊大石。