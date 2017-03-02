夫人車被拖吊檢舉警員 議員出面了...

南市議會新任民進黨團總召李退之，傳出妻子因為不滿車子被拖，向警方高層檢舉警員態度不佳。（記者洪瑞琴攝）

2017-03-02 13:27

〔記者王捷／台南報導〕台南市昨（1日）發生一件拖吊關說案，一名經營舊縣區的民進黨市議員夫人，疑似不滿車子遭到拖吊，向警方投訴拖吊警員態度不佳，市議員李退之，也就是南市議會今年新任的黨團總召今日下午出面，坦承這是他的太太自行向警察機關聯絡，並認為依據警政署規定，在車子未離開原來位置時，應該要放行，希望警方未來能夠落實這項規定。

台南這起拖吊關說案，是一名交大警員拖到李退之夫人的轎車，警員認為，當時李夫人的轎車已經裝上輔助輪，離開0.5公尺，所以當李夫人向警方求情時，員警不領情，並大喊「拖走」兩字，讓李夫人覺得警員態度不佳，向熟識的警界人士檢舉，傳出該警官是台南一名分局長，分局長轉向督察單位請警員報告事發經過，因此引起基層反彈。

李退之說，當時妻子要到市區就醫，得知拖吊車到場後，沒有表明自己的身分，就是一般老百姓，妻子趕出去向警員表明到場，應該不可以拖吊，開罰即可，但警員不同意，且妻子向警方說，她是來舊市區就醫的，皮包、健保卡都放在車上，車子被拖走很不方便，但警員都沒有跟她對談，甚至沒有說車子會拖到哪裡。

對於檢舉警員態度不佳一事，李退之說，都是妻子向警方聯絡，他不知情。另外，這件拖吊事件，與市長賴清德宣示的拖吊要點不同，也不符合警政署的拖吊SOP，如果駕駛已經到場、車子還沒拖走，警方應該放行。

不過，警方指出，觀察值勤警員的密錄器，絕對有符合拖吊7項要點，交大大隊長強調同仁執法過程如無不當，一定挺基層警員。