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奇觀！18輛騎士騎到一半排隊領紅單

大量機車未兩段式左轉遭警方開單。（警方提供）

2017-03-02  13:13

〔記者陳薏云／新北報導〕排隊領紅單奇景！新北市新店區環河快速道左轉安和路的路口，昨有18輛機車未依規定兩段式左轉，全被執勤巡邏的警方攔下開單，由於警力有限，竟出現民眾排隊等領紅單的奇景，也有民眾上網控訴「騎那麼久的車，不知道不能直接左轉，政府缺業績有缺成這樣嗎？」

新店交通分隊表示，昨日（1日）下午3時至5時，共攔下18輛機車違規，依法開罰600元罰單。因該路段為易肇事高風險路段，所以警方才會加強該路段的違規取締，且該處5年前就已經設置兩段式左轉告示牌，一切依法行政。遭開單的民眾PO網控訴，以前就是這樣騎，從來沒被開過單，更有人質疑「難道要直接從最左側騎到最右側待轉被車撞嗎？」

不過也有另一派民眾上網打臉表示，「（兩段式左轉）並不是新設的哦 ！已經掛很多年了 」警方則表示一直以來都有告示牌，至於民眾所說「從最左側騎到最右側」，警方回應，最左側為禁行機車道，騎士本不該騎到左側。

相關影音（警方提供）

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  • 民眾將機車騎士排隊領紅單照片PO網。（記者陳薏云翻攝）

    民眾將機車騎士排隊領紅單照片PO網。（記者陳薏云翻攝）

  • 該路段於5年前即設有兩段式待轉標誌。（記者陳薏云翻攝）

    該路段於5年前即設有兩段式待轉標誌。（記者陳薏云翻攝）

  • 警方加強取締違規左轉機車。（記者陳薏云翻攝自臉書「我們是新店人」）

    警方加強取締違規左轉機車。（記者陳薏云翻攝自臉書「我們是新店人」）

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