他不是故意的！撒尿到別人臉上 挨告不起訴

2017-03-02 13:04

〔記者余瑞仁／桃園報導〕台北市52歲楊姓男子因案發監，去年5月13日被送到台北監獄執行，當天深夜才安排住進舍房，睡了沒多久起身撒尿，卻尿在鄰床邱姓受刑人臉上，邱男無端被人在頭上撒尿驚醒，氣得找管理員處理、怒控楊男妨害名譽罪。

桃園地檢署調查時，楊男聲稱他睡前吃了安眠藥，起身撒尿時，根本沒印象尿在同學臉上。檢察官勘驗監獄舍房的監視影像，果然見楊男於凌晨1點多起身面對躺著睡覺的邱男站著、拉下褲襠對著邱男的頭部撇尿，邱男當下驚醒起身，用左手拉住楊男的衣服並推了對方一把，隨後拉起棉被走向門口向管理員反應，此時楊男又走向前一步持續低頭撒尿。

管理員進入舍房處理，讓倒楣被尿灑得滿臉的邱男到衛浴間清洗，並讓楊男進入衛浴間「完全解放」後，將楊男帶出舍房。

檢方另調查發現楊男睡前吃了助眠及抗焦慮的藥物，認為楊男因首日進入該舍房，與邱男並不認識，不可能有恩怨，是因對環境的不熟悉，加上藥物的藥效發作，意識模糊下而尿在邱男臉上，並非是蓄意的行為，尚難以認為其行為有公然侮辱犯行，今天偵結將楊男以不起訴處分。