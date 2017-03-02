超噁！妙齡女前面提款 變態男在後露鳥打手槍…

監視器拍下陳姓「噴精男」走到黃女背後露鳥噴精。（記者陳建志翻攝）

2017-03-02 13:05

〔記者陳建志／台中報導〕超噁！台中市一名陳姓男子（35歲），日前行經台中南屯時發現一位黃姓女子（20歲）面貌身材姣好，尾隨進入銀行提款機，沒想到黃女忙著提款，陳男卻在背後提款機忙著「打手槍」，等到精液快射出，突然握住性器官走到黃女背後，將精液噴到黃女的腰部，黃女轉頭摸到衣服有黏黏的東西，才驚覺可能是精液，嚇得尖叫並到警局報案，警方獲報調閱監視器找上陳男，陳男坦承一時性起發洩，訊後依公然猥褻罪嫌送辦。

警方調查發現，這名擔任工地主任的陳姓「噴精男」，日前晚間7點多行經南屯區時，發現20歲的黃姓女子面貌身材姣好尾隨，見她進入公益路上的合作金庫ATM領錢也跟著進去，並選黃女後方的提款機假裝領錢。

黃女一開始沒注意專心領錢，沒想到陳男竟在提款機前「打手槍」，還不時轉頭看黃女，沒多久突然靠近黃女背後，黃女查覺有人接近轉頭察看，發現陳男迅速離開，立刻用右手摸摸背後，赫然發現衣服靠近腰部的地方竟有一灘黏黏的東西，仔細一看才驚覺可能是精液，當場嚇得花容失色，趕緊到警局報案。

台中市警局大墩派出所周景彬所長表示，獲報後調閱銀行監視器，發現陳男竟在提款機前公然露鳥自慰，還握著性器官在黃女背後噴精，真的很離譜，擴大調閱附近監視器後發現，陳男犯案後迅速跑到附近的巷子開車離開，依車籍資料找上陳男，陳男辯稱因當天心情差，一時「性起」才會想要發洩，因陳男在公眾場所自慰，並將精液噴濺到女子身體，已經觸犯公然猥褻罪嫌，訊後函送地檢署偵辦。

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