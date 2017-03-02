| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
師大附中驚傳職員持刀揮舞 警奪刀送醫 NBA》林書豪高效率砍17分 籃網終結16連敗 違禁令登「黑山」 受困山友罹難
 首頁 > 社會

超噁！妙齡女前面提款 變態男在後露鳥打手槍…

監視器拍下陳姓「噴精男」走到黃女背後露鳥噴精。（記者陳建志翻攝）

2017-03-02  13:05

〔記者陳建志／台中報導〕超噁！台中市一名陳姓男子（35歲），日前行經台中南屯時發現一位黃姓女子（20歲）面貌身材姣好，尾隨進入銀行提款機，沒想到黃女忙著提款，陳男卻在背後提款機忙著「打手槍」，等到精液快射出，突然握住性器官走到黃女背後，將精液噴到黃女的腰部，黃女轉頭摸到衣服有黏黏的東西，才驚覺可能是精液，嚇得尖叫並到警局報案，警方獲報調閱監視器找上陳男，陳男坦承一時性起發洩，訊後依公然猥褻罪嫌送辦。

警方調查發現，這名擔任工地主任的陳姓「噴精男」，日前晚間7點多行經南屯區時，發現20歲的黃姓女子面貌身材姣好尾隨，見她進入公益路上的合作金庫ATM領錢也跟著進去，並選黃女後方的提款機假裝領錢。

黃女一開始沒注意專心領錢，沒想到陳男竟在提款機前「打手槍」，還不時轉頭看黃女，沒多久突然靠近黃女背後，黃女查覺有人接近轉頭察看，發現陳男迅速離開，立刻用右手摸摸背後，赫然發現衣服靠近腰部的地方竟有一灘黏黏的東西，仔細一看才驚覺可能是精液，當場嚇得花容失色，趕緊到警局報案。

台中市警局大墩派出所周景彬所長表示，獲報後調閱銀行監視器，發現陳男竟在提款機前公然露鳥自慰，還握著性器官在黃女背後噴精，真的很離譜，擴大調閱附近監視器後發現，陳男犯案後迅速跑到附近的巷子開車離開，依車籍資料找上陳男，陳男辯稱因當天心情差，一時「性起」才會想要發洩，因陳男在公眾場所自慰，並將精液噴濺到女子身體，已經觸犯公然猥褻罪嫌，訊後函送地檢署偵辦。

相關影音

廣告
  • 黃姓女子背後衣服留下一灘陳男的精液。（記者陳建志翻攝）

    黃姓女子背後衣服留下一灘陳男的精液。（記者陳建志翻攝）

  • 專心提款的黃女發現有人靠近轉頭察看，露鳥噴精的陳男趕緊離開。（記者陳建志翻攝）

    專心提款的黃女發現有人靠近轉頭察看，露鳥噴精的陳男趕緊離開。（記者陳建志翻攝）

  • 黃女仔細查看手上碰到的黏黏液體，發現可能是精液，嚇得當場花容失色。（記者陳建志翻攝）

    黃女仔細查看手上碰到的黏黏液體，發現可能是精液，嚇得當場花容失色。（記者陳建志翻攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 公然猥褻 打手槍 露鳥
相關新聞
Top
社會‧本日最多瀏覽
» 更多社會新聞
社會‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧蔥蒜椒鹽蝦
紅通通✧番茄牛肉丸
電鍋菜✧絞肉蒸豆腐
洗米水可以除油垢？
轉寄

標題：超噁！妙齡女前面提款 變態男在後露鳥打手槍…


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年3月2日‧星期四‧丁酉年二月初五日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.