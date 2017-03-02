管理員大叔是色狼 女童怕鬼引狼入室

2017-03-02 12:52

〔記者黃建華／高雄報導〕高雄市一名13歲的國小六年級女童，平日把大樓吳姓管理員當長輩，去年5月間女童獨自返家，因聽聞屋內有異聲，母親又不在，害怕而求助吳男尾隨查探，沒想到卻引狼入室，遭吳男趁機強解女童胸罩，把手伸進摸奶，女童嚇得花容失色，女童母親事後得知怒告吳男，高雄地院一審將吳男依對未滿14歲之女子犯強制猥褻罪，判有期徒刑3年8月。可上訴。

判決指出，吳姓男子係高雄市某大樓管理員，明知住戶某女童未滿14歲。105年5月8日晚上11時許，女童因住處有怪聲且其母未在家中，遂向吳男反映並請求協助查看。

不料，吳男於當晚11時40分許進入女童住處後，竟尾隨進入其房間內，強行自女童後方隔著衣物解開被害人胸罩背扣，違反女童意願，將手伸入衣服內，摸捏女童胸部及乳頭，飽受驚嚇的被害女童驚魂甫定以手肘撞開吳男，剛好女童母親返回住處，吳男才停止猥褻行為。女童母親返家後發現吳男在女兒房內且房門半掩，且女童衣衫不整，察覺有異，報警處理，始循線查悉上情。

吳男在法院審理時否認有強制猥褻女童的襲胸犯行，但女童經高雄醫學大學附設中和紀念醫院驗傷，醫護人員於女童胸罩右、左內側採集檢體，發現有混合型DNA，經除女童的DNA，確認有吳男的DNA，法官據此認定他有強制猥褻犯行，將他判刑3年8月。