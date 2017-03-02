鹽埔安檢所查獲漁船走私泰國米及香皂

2017-03-02 12:28

〔記者葉永騫／東港報導〕高雄籍漁船全鎰發28號昨天下午進入屏東縣鹽埔安檢所時被海巡署南巡局第6岸巡總隊鹽埔安檢所查獲攜帶超量的知名的泰國米和香皂，全案依違反「海關緝私條例」函送海關裁處。

鹽埔安檢所指出，全鎰發28號漁船進入港口安檢時在船員室查獲了泰國金鳳牌香米11袋共計206.24公斤；知名的泰國Madame Heng品牌香皂3箱，共計282塊，總計市價約7萬元，船長表示，香米是提供船員於航程中食用的，香皂是船公司委託帶回來。

由於船上帶回的物品數量太多，有謀利之嫌，因此由第6岸巡總隊現場扣押，依「海關緝私條例」函送海關偵辦。