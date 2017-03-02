| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
師大附中驚傳職員持刀揮舞 警奪刀送醫 NBA》林書豪高效率砍17分 籃網終結16連敗
 首頁 > 社會

鹽埔安檢所查獲漁船走私泰國米及香皂

2017-03-02  12:28

〔記者葉永騫／東港報導〕高雄籍漁船全鎰發28號昨天下午進入屏東縣鹽埔安檢所時被海巡署南巡局第6岸巡總隊鹽埔安檢所查獲攜帶超量的知名的泰國米和香皂，全案依違反「海關緝私條例」函送海關裁處。

鹽埔安檢所指出，全鎰發28號漁船進入港口安檢時在船員室查獲了泰國金鳳牌香米11袋共計206.24公斤；知名的泰國Madame Heng品牌香皂3箱，共計282塊，總計市價約7萬元，船長表示，香米是提供船員於航程中食用的，香皂是船公司委託帶回來。

由於船上帶回的物品數量太多，有謀利之嫌，因此由第6岸巡總隊現場扣押，依「海關緝私條例」函送海關偵辦。

廣告
  • 鹽埔安檢所查獲漁船走私泰國米及香皂（記者葉永騫翻攝）

    鹽埔安檢所查獲漁船走私泰國米及香皂（記者葉永騫翻攝）

  • 鹽埔安檢所查獲漁船走私泰國米及大量香皂（記者葉永騫翻攝）

    鹽埔安檢所查獲漁船走私泰國米及大量香皂（記者葉永騫翻攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

Top
社會‧本日最多瀏覽
» 更多社會新聞
社會‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧蔥蒜椒鹽蝦
紅通通✧番茄牛肉丸
電鍋菜✧絞肉蒸豆腐
洗米水可以除油垢？
轉寄

標題：鹽埔安檢所查獲漁船走私泰國米及香皂


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年3月2日‧星期四‧丁酉年二月初五日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.