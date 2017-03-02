戰況激烈差一席 通霄鎮農會總幹事恐翻盤

2017-03-02 12:15

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕選前競爭激烈，甚至引來檢調大動作查賄的通霄鎮農會選舉，理事選舉今天揭曉，最後被認為支持現任總幹事許道坤的理事一共只獲得4席，1席之差敗給被停職中的通霄鎮長徐永煌系統。

至於本來被普遍認為獲得一派支持將競逐總幹事、但深陷賄選風波以10萬元交保的農會職員徐學承，一般認為可能還是會力拚總幹事一職，目前掌握5席較佔上風。