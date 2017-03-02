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酒店經紀人警局過生日 都怪毒品惹禍

2017-03-02  11:55

〔記者黃建華／高雄報導〕一名從事酒店小姐經紀的周姓男子昨天生日，原計畫要帶女友吃生日大餐、賞夜景，卻因凌晨在路旁違停引來警方攔檢，被查獲涉嫌持有、吸食K他命，當場被逮，這下子生日大餐沒了，只能在警局過生日，周男懊惱「都怪毒品惹禍。」

高市保大特勤中隊警員廖浤丞等3員，昨（1日）凌晨1時許，在高雄市三民區大昌一路上，發現1部自小客違規停車，經警方盤查周姓駕駛，表示其工作為酒店經紀，剛好送完旗下小姐下班，時間剛過午夜12點即是他的生日，正準備前往與女朋友吃大餐、看夜景，就在這時車內副駕駛座腳踏板上被警發現1個不明香菸盒，因香菸盒位置有點不對勁，員警立即詢問周男，周男頓時啞口無言，即向警方坦承香菸盒裡其實是三級毒品愷他命，當場被逮捕。

周嫌感嘆，一年一次的生日夜，居然要在警察局裡過。

周嫌（24歲、兒少性交、槍砲、傷害、毀損等前科），被警方查獲三級毒品K他命殘渣粉末香菸盒一個，供稱毒品是於1月底時，在左營區華夏路一間網咖外，向綽號「西瓜」的男子以2000元購買吸食，全案依毒品危害防制條例罪嫌移送法辦。

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  • 從事酒店小姐經紀的周姓男子昨天生日，原計畫要帶女友吃生日大餐，卻因凌晨在路旁違停引來警方攔檢，被查獲涉嫌持有、吸食K他命，當場被逮。（記者黃建華翻攝）

    從事酒店小姐經紀的周姓男子昨天生日，原計畫要帶女友吃生日大餐，卻因凌晨在路旁違停引來警方攔檢，被查獲涉嫌持有、吸食K他命，當場被逮。（記者黃建華翻攝）

  • 周男車內副駕駛座腳踏板上被警發現1個不明香菸盒，因香菸盒位置有點不對勁，被警方發現香菸盒裡有愷他命。（記者黃建華翻攝）

    周男車內副駕駛座腳踏板上被警發現1個不明香菸盒，因香菸盒位置有點不對勁，被警方發現香菸盒裡有愷他命。（記者黃建華翻攝）

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