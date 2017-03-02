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持槍擄鴿勒贖 5人遭重判

2017-03-02  11:49

〔記者林嘉東／基隆報導〕新北市新莊區賽鴿協會前幹部陳敬清缺錢花用，掌握賽鴿放飛地點，夥同林介山等4人，持槍威脅運送賽鴿的司機「不要動，我只要鴿子」，再依賽鴿腳環編號，向鴿主勒索15萬元贖金。基隆地院審結，依結夥攜帶兇器強盜罪重判陳等5人5年6月到9年不等徒刑。

檢方指出，以往傳統的擄鴿模式是在山區架網攔鴿，屬於較輕的竊盜與恐嚇；但陳等5人竟異想天開，持槍擄鴿，觸犯的結夥攜帶兇器強盜罪、槍砲與恐嚇等重罪，實在得不償失。

判決指出，59歲陳敬清曾擔任過新北市新莊區賽鴿協會幹部，熟知賽鴿運送路線，去年7月20日上午，陳夥同林介山、高銘璋、張火龍、陳慶輝等4人埋伏在基隆市北寧路賽鴿放飛處，等待陳姓司機將賽鴿運到現場。

陳等人見司機到現場後，持槍抵住司機腰部表示：「不要動，你好好配合，我只要鴿子」，擄走2、30隻賽鴿，再依賽鴿上的腳環聯繫飼主，向5名鴿主合計勒索15萬元贖金得手。

警方獲報後，調閱周邊監視器畫面及發話基地台位置，循線逮捕涉案的陳敬清、林介山、張火龍及陳慶輝、高銘璋4人。

法院認為，陳敬清等5人均涉犯加重強盜、恐嚇取財等罪，陳敬清9年、林介山5年6月、高銘璋8年、張火龍8年、陳慶輝5年6月。

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  • 嫌犯搶奪裝著賽鴿的貨車。（記者吳政峰翻攝）

    嫌犯搶奪裝著賽鴿的貨車。（記者吳政峰翻攝）

  • 擄鴿勒索的5人被判刑。（記者吳政峰翻攝）

    擄鴿勒索的5人被判刑。（記者吳政峰翻攝）

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