氣溫恐驟降至9度 新北市府啟動防寒機制

2017-03-02 11:38

〔記者吳仁捷／新北報導〕冷氣團再度報到，氣象局預估今晚入夜到3日清晨，最低溫將達到9度，市區也只有11度，日夜溫差較明顯，有鑑於上一波寒流全台多處傳出一氧化碳中毒事件，新北市政府啟動防寒機制，特別提醒民眾保持家中通風及注意熱水器等瓦斯爐具使用，避免釀成意外。

新北市政府啟動消防局、警察局、社會局等單位對於街友、獨居長者及弱勢族群提供協助，協調民間慈善機構提供物資；衛生局通知所轄16家18個院區急救責任醫院，提供寒害相關症狀照護；消防局則出動外勤分隊消防車巡迴廣播，搭配各里長廣播宣導注意防範一氧化碳，特別提醒市民使用瓦斯熱水器、暖氣設備時，務必保持通風，若有頭昏、噁心、嗜睡等身體不適情況發生，應馬上打開通往室外窗戶通風，並撥119電話求助；民眾並應與其他易燃物品保持距離，以防火災發生。

新北市長朱立倫提醒市民做好防寒準備，外出時穿戴防寒衣物，備妥帽子、手套、口罩等，並留意家中長輩與心血管疾病患者保暖；清晨與深夜避免逗留山區步道或野外空曠地區。