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資遣不適任員工用錯法條 老闆還得再付錢

2017-03-02  11:36

〔記者黃佳琳／高雄報導〕任職高市某安親班的鄧姓老師，日前被老闆以「業務緊縮」為由開除，老闆也依法付出資遣費，但鄧姓老師離職後卻發現，老闆竟還對外招募老師，業務根本沒有緊縮，氣得一狀告上法院，確認僱傭關係仍存在，橋頭地院審理後，判鄧姓老師勝訴，不但保住工作，老闆還得再付她28萬多的薪水。

判決指出，鄧姓老師103年7月間到安親班工作後，每月平均可以領到25K的薪水，104年11月間，補習班老闆以補習班搬遷到新址後須業務縮編為由資遣她，也給付鄧師薪資、預告期間工資及資遣費共5萬4000多元；但鄧師離職後卻發現，老闆不但沒有業務縮編，還積極召募員工，與當初資遣她的理由不符，因而提告確認僱傭關係。

橋頭地院審理時，老闆喊冤指出，鄧師工作時，常被家長及學生投訴她的教學態度失當，為顧及鄧師面子，才用業務緊縮的理由把她資遣，且鄧師離職時也簽下自願離職的同意書，因此安親班已跟鄧師不存在僱傭關係。

法官認為，安親班老闆用勞基法11條第2款（虧損或業務緊縮）規定將鄧師資遣，即使老闆事後辯稱本應用勞基法11條第5款（勞工對於所擔任之工作確不能勝任），但基於誠信原則，老闆有義務告知勞工被解僱的事由，且不得隨意改列解僱事由，甚至在訴訟上變更為以他項事由，解雇勞工，加上老闆沒有證據證明鄧師不適任，因此判鄧師勝訴，僱傭關係仍存在，老闆還得再付她離職到復職這段期間約28萬多的薪水，全案可上訴。

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  • 薪資。示意圖（資料照）

    薪資。示意圖（資料照）

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