藝研碩士從警 創Q版『前進貓』拚人氣
男警黃騰緯展現美術科班長才，近日幫前金分駐所臉書網頁創造擬人化Q版吉祥物『前進貓』，並作為治安宣導貼圖，大受網友歡迎。（記者黃建華攝）
〔記者黃建華／高雄報導〕繼警界人氣畫家女警朱雅勤（朱大勤的混濕團）及女警蔡欣怡（派大欣冬粉團），美術系科班出身、藝術碩士背景從警的高市新興分局男警黃騰緯也展現插畫創意，近日也根據自己飼養的寵物貓發想，幫前金分駐所臉書網頁創造擬人化Q版吉祥物『前進貓』，並作為治安宣導貼圖，大受網友歡迎。
黃騰緯從小便喜歡塗鴉，為東海大學美術系及嘉義大學視覺藝術學系研究所畢業，曾擔任過3年國小代課老師，創作作品曾於99年屏東美展入選及100年高雄獎入選，因家中成員多為警、消人員，耳濡目染之下報考警察，104年特考班結訓後於106年1月分發前金分駐所，近日前在前金分駐所臉書網頁創造擬人化Q版吉祥物『前進貓』拚人氣，甫推出就大受歡迎。
按讚網友不少，其中有網友回應「我的老天鵝啊！現在的警察真是太厲害了！要會抓壞人還要會畫畫！跪求認識」、「太屌了！實在是文武雙全」、「太有才了！求簽名」、「好可愛!!可以出line貼圖了」。
黃員表示，當初設計理念源於古時貓有招財之意，加上自己也養貓、愛貓，而前金兩字音同「錢金」，故將貓做為吉祥物，符合警察守護人民的生命、身體和財產的決心；又前金音似「前進」，所以前進貓身上的【箭頭花紋】，代表著認真、負責與用心的「向上」精神，期盼新興分局能成為市民值得信賴的好鄰居！
黃騰緯去年在保五總隊受訓時，還設計製作過二大三中隊徽及隊旗，在104年特考班結訓影片分鏡繪製，此次發揮所長，幫前金分駐所臉書設計創造擬人化Q版吉祥物『前進貓』，還特別應用在防竊貼紙。
警方表示，警政宣導不再是刻板印象的政令宣導，融合網路世代及社群媒體，利用插畫創意作品，不但多了圖文、想像與創意，澈底扭轉一般民眾對警察機關刻板的印象，成為警界另類行銷！
黃騰緯從小喜歡塗鴉，作品曾於99年屏東美展入選及100年高雄獎入選。（記者黃建華攝）
黃騰緯過去在保五總隊的插畫、漫畫作品。（警方提供）
黃騰緯幫雄檢羅水郎檢察官畫的人物速寫。（記者黃建華攝）
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