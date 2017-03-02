兩度猥褻女下屬 財政部前高官瞎扯：女生說不要就是要...

2017-03-02 11:28

〔記者錢利忠／台北報導〕前財政部秘書處處長黃麗鯤，在職期間涉嫌在財政部內兩度強制猥褻女下屬，不僅對她摸乳、強吻，甚至還噁心舔耳；黃麗鯤應訊時否認犯案，辯稱平時與她感情很好，誤判當下情勢，以為「女生說不要就是要」，當時想到快退休了，覺得很捨不得才這麼做；台北地檢署今天依2個強制猥褻罪將他起訴，並建請法官分論併罰。

已有妻小的黃麗鯤，應訊時面露哀怨地指出，與該名女職員之間並無婚外情，此案曝光後，「快要家破人亡了！」並稱自己並不是要強制猥褻女職員，而是平時與她「感情很好」，才會誤判當下的情勢。

檢方查出，女職員兩度被黃麗鯤強制猥褻的時間，間隔約1個月，前年7月間，女職員首次遭黃麗鯤猥褻，當時她沒有防備，因而未留下證據，但此次之後她上班時即提高警覺，還會跟同事說離開辦公室前通知她，不要讓她獨自留在辦公室裡。

前年8月間，黃麗鯤二度趁女職員加班處理公務期間，第二次對女職員強制猥褻，因女職員早有防備，暗中將放在辦公桌上的手機開啟錄影功能，才成功錄到黃麗鯤猥褻的經過。

檢方勘查女職員提供的蒐證錄影畫面，發現黃麗鯤先假意走到女職員身旁聊天，再趁機伸手壓制女職員，女職員雖有反抗，但礙於黃麗鯤當時在財政部的權勢，不敢聲張，直到黃麗鯤退休後半年，女職員才敢報警提告。

66歲黃麗鯤曾任財政部賦稅署主任秘書、財政部北區、南區國稅局副局長等要職；前年退休後轉任台灣金融資產服務有限公司總經理，去年此案曝光後，他即請辭台灣金服總經理一職。