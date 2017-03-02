警車執勤疏忽 意外擦撞直行機車

2017-03-02 10:56

［記者陳恩惠／台北報導］警車肇事被人po上網！北市警方的巡邏車駛離派出所時，疑似視線死角，未禮讓直行車，意外和摩托車擦撞，造成機車騎士左腳挫傷，過程遭後方騎士的行車記錄器拍下，士林警分局今天上午說明，山仔后派出所警車因前方公車擋住視線，疏於注意所致，目前已跟郭姓騎士私下和解，肇事員警除依規定記申誡處分，撞壞的警車修理費和騎士的醫療費也得自己花錢賠。

士林警方表示，山仔后派出所副所長昨天下午3時，駕駛巡邏車欲外出查訪，從派出所停車場往格致路上山方向正要左轉時，意外與郭姓機車騎士發生事故，警車右前車頭和機車前輪擦撞，造成郭姓騎士左腳挫傷，經送陽明醫院包紮後已無大礙，

士林警方說，初步判定車禍肇責是因警車未禮讓直行車，肇事巡佐當下立刻到醫院探視郭姓騎士，並達成和解，由於車禍現場叧有學姓男子的汽車違規臨停，也當場依規定開單告發，裁處900元罰鍰。

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