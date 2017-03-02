| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
高球》旅美業餘好手俞俊安 贏得NCAA個人冠軍
 首頁 > 社會

警車執勤疏忽 意外擦撞直行機車

2017-03-02  10:56

［記者陳恩惠／台北報導］警車肇事被人po上網！北市警方的巡邏車駛離派出所時，疑似視線死角，未禮讓直行車，意外和摩托車擦撞，造成機車騎士左腳挫傷，過程遭後方騎士的行車記錄器拍下，士林警分局今天上午說明，山仔后派出所警車因前方公車擋住視線，疏於注意所致，目前已跟郭姓騎士私下和解，肇事員警除依規定記申誡處分，撞壞的警車修理費和騎士的醫療費也得自己花錢賠。

士林警方表示，山仔后派出所副所長昨天下午3時，駕駛巡邏車欲外出查訪，從派出所停車場往格致路上山方向正要左轉時，意外與郭姓機車騎士發生事故，警車右前車頭和機車前輪擦撞，造成郭姓騎士左腳挫傷，經送陽明醫院包紮後已無大礙，

士林警方說，初步判定車禍肇責是因警車未禮讓直行車，肇事巡佐當下立刻到醫院探視郭姓騎士，並達成和解，由於車禍現場叧有學姓男子的汽車違規臨停，也當場依規定開單告發，裁處900元罰鍰。

相關影音

廣告
  • 警車肇事過程。（記者陳恩惠翻攝）

    警車肇事過程。（記者陳恩惠翻攝）

  • 士林警分局交通組長蔡煉勇説明。（記者陳恩惠攝）

    士林警分局交通組長蔡煉勇説明。（記者陳恩惠攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 擦撞 肇事 警車
相關新聞
Top
社會‧本日最多瀏覽
» 更多社會新聞
社會‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧蔥蒜椒鹽蝦
紅通通✧番茄牛肉丸
電鍋菜✧絞肉蒸豆腐
洗米水可以除油垢？
轉寄

標題：警車執勤疏忽 意外擦撞直行機車


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年3月2日‧星期四‧丁酉年二月初五日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.