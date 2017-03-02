75歲老嫗心血來潮找胞兄 迷路、攔車…竟晚到2小時

李姓老婦人在警方的協助下，得以及時探視胞兄的最後遺容。（記者黃建華翻攝）

2017-03-02 10:59

〔記者黃建華／高雄報導〕果真是兄妹心有靈犀，一名75歲李姓老婦人4天前突然感覺81歲的哥哥可能發生大事，遠從台北搭車南下高雄欲探視住院的胞兄，卻因路況不熟迷路，新興警分局中山路派出所員警獲報積極協助，最後查知李婦胞兄已轉院，可惜已在2小時前過世，李婦哀痛逾恆，警方立刻陪李婦探視胞兄最後遺容，讓李婦感激不已。

「警察先生!美麗島捷運站旁的大馬路上有老婦人沿途攔車問路，好像走失了好危險!（台語）」，上月27日凌晨3時許，有民眾騎車慌慌張張攔下巡邏中的新興分局中山路派出所員警李淵、陳柏修，告訴員警有老婦人在新興區中山一路上步履蹣跚地攔車問路，險象環生。

員警隨即在找到老婦人，75歲的李姓老婦人表示，曾到高雄市的大同醫院探望重病的親哥哥，今日突然覺得親哥哥會發生些重大事情，心理不安下才會深夜獨自搭客運從台北南下高雄，但不熟悉高雄路況，一走出客運站就迷路了。

員警聽聞此事後帶著李婦到大同醫院詢問哥哥狀況，經大同醫院服務人員查詢後發現李婦的81歲哥哥李男已轉院，經再三確認又發現李男轉院4次最後轉到前鎮區和平二路上的老人安養中心。

員警立刻幫李婦與安養中心聯繫上，李婦於電話中被安養中心人員告知李男於2小時前剛離開人世，乍聞噩耗頓時讓李婦久久不能自己，收拾悲傷的情緒後李婦希望員警能帶她到安養中心見親哥哥最後遺容，員警立刻將李婦帶到安養中心並通報當地員警到場協助李婦處理後續事宜。

李婦對於警方全程不辭辛勞地協助尋找她哥哥的熱心，感動地直呼：「好險今天有遇到你們兩位貴人，不然我還在寒風中迷路，也無法見到我大哥最後一面，好人會有好報的。」員警告知李婦助人為快樂之本，李婦聽聞後破涕而笑再次感謝員警的幫忙。