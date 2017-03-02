強拉女友閨密看A片猥褻 惡男被判刑
2017-03-02 10:34
〔記者吳昇儒／基隆報導〕家住新北市的小潔（化名）前年11月因遭家暴，躲到朋友小惠（化名）家借住。未料，小惠的童姓男友趁著屋內無人時，將小潔強拉進房看A片，性起時還伸出鹹豬手襲胸，並撫摸她的性器官。小潔因寄人籬下不敢張揚，但隔沒兩天，童男竟故技重施，小潔只好告訴小惠男友惡行，案件因此曝光。基隆地方法院判處童男有期徒刑3年8月。
檢警調查，年僅20歲的小潔本來住在新北市，領有輕度身心障礙手冊，在治療機關的活動中，結識27歲的小惠，兩人成為好友。前年11月，小潔因遭到家暴，躲到小惠位於基隆的家中，與小惠及其母親、男友同住一個屋簷下。
當月9日，37歲童男發現女友及其母親外出購物，便在房間內播放A片，強拉小潔一起觀賞，邊看還邊撫摸她的胸部及性器官；小潔頻頻說不要，但童男仍不罷手，直到小惠返家才作罷。
小潔擔心說出童男惡行，會影響好友生活，暫時隱忍不提，但童男卻食髓知味，認為小潔好欺負，11日又趁女友及其母親外出時，對小潔伸出魔爪。
小惠回家後見好友心情沉悶，詢問得知男友做了惡劣的事，便與母親帶著小潔到警察局報警抓男友。
童男面對警方詢問時，矢口否認犯行；而小潔指證歷歷，甚至連案發時看的A片都能夠指認出來，且向警方表示，兩次都有向童男說不要，卻被仍被侵犯。
基隆地方法院審理時，童男改口承認因為看A片性起，伸手觸摸小潔的胸部及性器官。法官認定童男有兩次犯行，均依對心智缺陷人犯強制猥褻罪，各判3年2個月，合併執行3年8月。
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