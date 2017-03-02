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清泉崗染毒 馮世寬仍評他們是「100分」

清泉崗空軍基地驚傳發現毒品，成為關注焦點，但馮世寬仍評他們100分。（資料照，記者張軒哲攝）

2017-03-02  10:12

〔即時新聞／綜合報導〕空軍清泉崗基地染毒風波震驚各界，日前軍方對清泉崗基地2303名官兵進行尿液檢驗，複檢結果昨（1日）天出爐，竟有8人呈一級毒品海洛因的陽性反應，不過國防部長馮世寬還是對清泉崗官兵十分信任，強調他們還是100分。

根據《蘋果日報》報導，今立院邀請國防部長馮世寬進行報告，在進立院前接受媒體採訪時表示，清泉崗拾獲二級毒品，但官兵卻驗出一級毒品，他認為因由專業角度來看，可能是吃了感冒藥每個人都有一些不同的反應，他說軍醫局之後會給社會答覆；另有媒體詢問現在給清泉崗官兵打幾分，馮世寬強調相信他的部屬，所以還是給他們打100分。

馮世寬說，吸毒不是軍中獨有問題，要以零為目標非常困難，但國防部還是會採取很多步驟和提出具體數據，來嚴密管制，希望國民放心，這些事絕不會影響到國軍戰力。

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