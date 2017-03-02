密錄器偷拍OL裙底紓壓 腿綁行動電源「長戰」
2017-03-02 10:03
〔記者陳薏云／新北報導〕腳綁行動電源，竟為了偷拍裙底！新北市一名30歲賴姓男子，昨中午時分趁著新店某工業區放飯時刻，竟在黑色運動鞋上安裝密錄器，偷拍OL裙底風光，因為會拍很久，竟還在右小腿綁上行動電源，一旁男性路人看他形跡詭異，一直想將腳伸到26歲汪姓女子兩腿中間，細查發現賴男腳上竟有偷拍器，立刻報警將賴男逮個正著。
警方調查，賴男為工程師，昨中午12時許，趁著附近上班女性都出來買午餐，竟在鞋上安裝密錄器，專挑穿著裙子的女性偷拍，遭偷拍的汪姓女子起初還未察覺，被偷拍了近5分鐘後，一旁的男性路人看到賴男腳步詭異，觀察後發現其黑色運動鞋上竟有密錄器，路人直嘆「不仔細看還真看不出來！」
新店警分局江陵派出所員警趕抵後，在賴男鞋上查獲密錄器，更讓警方驚訝的是，賴男為了拍攝長片，還在右小腿綁上行動電源，疑似早有密謀。賴男被逮時表情呆滯，向警方坦承是為了「紓壓」才偷拍，沒想到後果如此嚴重，遭偷拍的女子堅持提出告訴，警方訊後將賴男依妨害秘密罪送辦。
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