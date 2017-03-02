疑疲勞駕駛 拖板車撞民宅
2017-03-02 09:40
肇事拖板車車頭整個衝撞進民宅，所幸未傳傷亡。（記者陳賢義攝）
〔記者陳賢義／台東報導〕台東市青海路今晨發生載物拖板車衝撞民宅意外，轟然巨響嚇壞受害廖姓住戶一家人，暗夜拔腿逃生，所幸未傳傷亡，鄰近住戶奪門查看傻眼，驚呼載物落地宛如地震，真的嚇死人！肇事原因待警方調查釐清。
這起事故發生在今日清晨4點多，1輛由太麻里開往台東市區方向、滿載夾板和油漆、松香水等裝潢材料的拖拖車，疑因駕駛精神不濟，沿台9線行經青海與大學路口轉彎路段，整輛車突然失控偏右，先撞上民宅前石敢當，再衝撞進1棟鐵皮民宅，載物傾倒落地，阻塞南北來往車道，急煞聲及強大的撞擊力嚇壞受害廖姓屋主一家人，就連鄰近住戶都誤以為是地震，趕忙奪門逃生。
目擊民眾妹姊指稱，當時驚覺地面一陣晃動，還以為發生地震，立刻從床舖上跳起來，抓起外套就往外衝，打開大門一看傻眼不已，肇事拖板車車頭整個撞進民宅，載物全部掉落，還好受害屋主一家人和駕駛都平安無事。警方據報趕抵，立刻放置三角錐交管，業者也派員協助清理，街坊鄰居紛紛前往關心，交頭接耳議論紛紛，得知可能是疲勞駕駛，立馬想起蝶戀花賞櫻團車禍奪走33條人命的重大車禍，直呼「錢要賺，生命也要顧」累了就停在路邊休息，恢復精神後再上路，避免殃及無辜。
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