海洛因1公克要價上萬元 「沒錢根本嗑不起」！

2017-03-02 11:01

〔即時新聞／綜合報導〕台中清泉崗基地毒品事件越燒越大，而官兵尿液篩檢複驗結果昨出爐，27名初檢未過的官兵，經複檢後竟有8人呈一級毒品海洛因的陽性反應。據專門查緝毒品的警官表示，海洛因1公克就要1萬多元，沒錢的人根本吃不起。

《聯合新聞網》報導，專門查緝毒品的台北市林姓警官表示，台灣目前施用安非他命與K他命人數最多，1公克價格約1000多元；而一級毒品如海洛因，1公克就要1萬多元，兩者價差達10倍，沒錢根本買不起海洛因，因此使用人數大幅下降。

報導指出，警方資料顯示，施用一、二級毒品的人以30到39歲最多，三級毒品以18到23歲為主。警方也表示，台灣目前施用安非他命與K他命的人數最多，也以年輕人為主。而海洛因成癮後須以針筒注射體內才有滿足感，加上價格昂貴，1公克就要1萬多元，所以施用者多是有一定經濟能力且年齡較大的人。

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