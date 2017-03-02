三峽農會選舉爆賄選 2理事長參選人交保

2017-03-02 09:19

〔記者陳慰慈／新北報導〕新北市三峽區農會昨進行理監事選舉，卻傳出林姓、李姓理事長參選人涉嫌買票綁樁，違反農會法，新北地檢署昨指揮調查局新北市調處、三峽警分局，兵分8路搜索三峽區農會、林男、李男等人住處，帶回林男、李男、會員代表等人，檢方今凌晨訊後，諭令李男20萬元交保，林男15萬元交保，其他18位涉案人員分別以10萬元至20萬元不等金額交保。

檢調接獲情資，三峽區農會林姓理事為當選理事長，涉嫌以每票10到50萬元向會員代表進行綁樁、買票，並於2月19日會員代表選舉投票完畢後，招待當選的多名會員代表環島旅遊，希望會員代表能將票投給林男陣營推舉的理監事人選，並讓林男順利當選理事長。而另一名李姓理事長參選人，為求順利當選，亦涉嫌以20萬元向多名農會代表參選人買票，尋求支持。

檢調將再深入調查釐清，林、李姓理事長參選人涉嫌行賄金額，及到底有多少農會代表收賄，雙方如何約定、收錢方式等，全案擴大偵辦中。