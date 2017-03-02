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被抓姦 前妻跟小王被判付前夫 40萬元「精神慰撫」

2017-03-02  08:47

〔記者王俊忠／台南報導〕分別擔任工程師的一對科技業夫妻，陳姓丈夫發現小王在黃姓妻子租住處留下精液保險套，妻子手機有與小王親暱照片與對話，且妻子與另名男子也有密切交往。小王辯是借黃女浴室洗澡時自慰留下精液保險套。一審法官調查認定黃女與小王確有不正當交往關係，判黃女與小王各賠三十萬與十萬元給陳男。

綠雲罩頂的陳姓男子提告指妻子因工作緣故在南部租屋，假日才跟他回北部住處，一０四年底，他得知妻子與小王阿義（化名）在租住處通姦，趕到妻子住處，發現房內浴室有二枚用過的保險套，阿義躲在其他套房，直到上午七點半才現身。

陳男與妻子、阿義找阿義的母親談此事，阿義承認精液保險套是其所有；妻子也說同意小王這麼做，足證兩人有性行為，妻子手機內還有與阿義親暱照與親密對話；另，妻子與另名吳姓男子也有親密往來，雙方有「老公、我孩子的爸、雖然我孩子都射在肚子上」等對話文句。妻子背叛他與小王一起嚴重侵害其配偶權、致家庭破碎，他在一０五年與妻子協議離婚，要向妻子與小王各求償一百萬元。

黃女辯解，與阿義非男女朋友、也未發生性關係，她待阿義如親弟弟，是阿義到南部玩時，借住在房東其他套房（房東要求此套房浴室不能用），她才把自己房內浴室借給阿義用，阿義在浴室內拿保險套自慰，她並不知情；至於與吳男的親密對話，只是熟朋友間打嘴砲開玩笑，沒特別意思。阿義對精液保險套的解釋說法則與黃女相同。

台南地院法官調查認定黃女與阿義確有不正當男女交往關係，判兩人各須賠精神慰撫金三十萬元、十萬元給陳男，此案還可上訴二審。

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