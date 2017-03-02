不甩議員夫人當面求情照拖吊車 警員遭上級傳喚、交報告

交大隊長陳健民（右一）得知值勤拖吊的警員，拖到議員夫的轎車，查看監視器畫面後指出，會力挺基層。（記者王捷翻攝）

2017-03-02 06:58

〔記者王捷／台南報導〕台南縣一位民進黨議員夫人，1日將轎車違停在舊市區巷子內，遭到交通大隊拖吊，當時議員夫人趕到現場，向警方求情，希望別拖車，但是警方認為轎車已上了輔助輪，拒絕放車，雖然符合標準程序，但是負責拖吊的交大警員，事後卻被督察叫去問話，事後傳出，交大隊長陳建民認為，若員警有錯他願意道歉，但看過監視器畫面，他認為警員沒錯，絕對會力挺基層。

兩年前，台南曾發生一起死亡車禍，騎士疑似為閃避違停車輛出車禍死亡，為此市長賴清德感到不捨，要求警方強力執法，不過1日卻發生市議員夫人的轎車遭拖吊，卻投訴警員態度不佳一事。

據了解，警員發現議員夫人的轎車違停，還不曉得議員夫人的身分，依照標準程序，先廣播、吹哨，最後才將夫人的轎車裝上輔助輪準備拖走，但議員夫人趕到時，向警員求情，指稱因月事來比較不方便，所以不能沒車，要警員有同理心，不過當時警員沒有聽進去，只對著拖車司機大聲喊「拖走！」

不料，該名警員事後遭到督察體系的警官傳喚，指稱拖走議員夫人的轎車，驚動議員與台南某位分局長，要交大員警報告拖吊經過。

此舉引起基層反彈，有警員認為，台南交通會窒礙難行，就是因為有這種會關說的議員，還有軟弱的長官；也有警官說，月事來跟違規停車有什麼關聯，值勤態度不好，難道是要警方微笑鞠躬？

基層反彈聲浪傳到交大隊長陳健民耳裡，傳出陳建民看過監視器畫面後，認為員警拖吊符合標準程序，只是「拖走」兩個字，說的比較大聲，但沒有對著議員夫人喊，如果警方做錯，他願意道歉，但是員警沒錯，絕對不會讓他白白被處分。