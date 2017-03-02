違法吸金87億通緝「陳子龍」 竟是假名、狡兔逾10窟
2017-03-02 06:49
〔即時新聞／綜合報導〕自稱「台灣巴菲特」的億圓富集團總裁「陳子龍」，遭到警方查獲違法吸金87億元，移送法辦，本人卻遭到脫逃，警方發布通緝，但是，經過追查，這「陳子龍」竟然只是化名，他本名姓周，警方也不知名字，且他狡兔 10窟以上，身家可能逾百億元。
綜合媒體報導，化名陳子龍的男子，在今年 1月被警方查獲違法吸金，並移送法辦，他不止脫逃，連警方查獲的名字都是假的，警方不得只好以「陳子龍」之名發布通緝。
《中國時報》報導，警方逐一清查陳子龍被查扣的財產，原本查扣財產資產逾40億元，但是，一路追查下來，發現他的財產可能逾百億元；橫跨渡假會館、不動產、傳產、綠能、慈善基金會、食品、服飾業等產業。
據警方調查，陳子龍相當狡猾，化名好幾個，行蹤飄忽不定，透過公司、人頭等，在全台各地購置不動產，不止是隱藏財產，也成為隱居之處，藏身處還有多位女友陪伴，據估，至少有「狡兔 10窟」以上，警方依線索一路追查，往往總是「晚了一步」，讓韓員扼腕。
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