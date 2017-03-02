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宜蘭蘇澳住宅火警 2人頂樓避難嗆傷

2017-03-02  06:17

〔記者江志雄／宜蘭報導〕宜蘭縣消防局今天清晨5點26分獲報，指蘇澳鎮頂寮路發生住宅火警，派遣蘇澳隊、馬賽及五結分隊搶救。

火災發生後，2名居民跑上3樓頂樓避難，到5點50分，消防人員撲滅火勢，隨後上3樓頂救出避難的1大人1小孩，2人喉嚨不舒服，疑似輕微嗆傷，被送往羅東博愛醫院治療。

傷者為叔姪二人，分別為32歲陳姓男子與11歲陳小弟。（07：12更新）

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  • 蘇澳鎮頂寮路住宅火警，宜蘭縣消防局派員搶救。（記者江志雄翻攝）

    蘇澳鎮頂寮路住宅火警，宜蘭縣消防局派員搶救。（記者江志雄翻攝）

  • 屋內裝潢付之一炬。（記者江志雄翻攝）

    屋內裝潢付之一炬。（記者江志雄翻攝）

  • 輕微嗆傷的陳小弟被送醫治療。（記者江志雄翻攝）

    輕微嗆傷的陳小弟被送醫治療。（記者江志雄翻攝）

  • 火警發生時，叔姪2人跑上3樓頂避難。（記者江志雄翻攝）

    火警發生時，叔姪2人跑上3樓頂避難。（記者江志雄翻攝）

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