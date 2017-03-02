宜蘭蘇澳住宅火警 2人頂樓避難嗆傷
2017-03-02 06:17
〔記者江志雄／宜蘭報導〕宜蘭縣消防局今天清晨5點26分獲報，指蘇澳鎮頂寮路發生住宅火警，派遣蘇澳隊、馬賽及五結分隊搶救。
火災發生後，2名居民跑上3樓頂樓避難，到5點50分，消防人員撲滅火勢，隨後上3樓頂救出避難的1大人1小孩，2人喉嚨不舒服，疑似輕微嗆傷，被送往羅東博愛醫院治療。
傷者為叔姪二人，分別為32歲陳姓男子與11歲陳小弟。（07：12更新）
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