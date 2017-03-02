寺廟被指為性侵案發生地 法師喊冤
2017-03-02 00:16
〔記者余衡／新北報導〕男子陳建斌98年間涉嫌在新北市鶯歌區1間寺廟宿舍浴室內，以指導性愛技巧為與多名少女大洗鴛鴦浴，案情纏訟多年卻出現大逆轉，記者實地走訪傳聞中發生性侵案的寺廟，寺廟法師卻大聲喊冤表示，多年來只供女信眾掛單「事發地根本不是這裡！」
該名法師提到，該寺創建於民國83年，專供女性信眾掛單修行，印象中從未供男眾長期入住，98年間發生該案後，確實有警察及媒體到附近查訪，由於發生地不在寺廟內，寺方對於相關詢問也無可奉告，詎料後續相關報導卻直言事發地就在寺內，未臻周詳查證對寺方及信眾造成極大傷害。
該名法師回憶，當時聽說事發地事在山坡下一處建築物的魚池邊，該建物當時是附近鐵工廠租下，供10多名男工充當臨時宿舍，由於人員流動迅速、出入份子複雜，寺方人員並不熟悉男工背景，只是對於被影射為性侵案發生地倍感無奈，事隔多年希望一切盡快塵埃落定，還寺方一個清白。
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