「神偷」通緝犯 闖警察家中偷走私房錢
2017-03-02 00:00
〔記者王駿杰／新竹報導〕63歲陳姓男子在新竹地區犯下竊盜案遭通緝，月前被警方逮捕；辦案人員想起，多年前住家也遭陳男闖入，當時藏在抽屜內的5萬元私房錢還因此被摸走，那種既憤怒又怕老婆發現的感覺，讓他畢生難忘。
辦案人員回憶，陳男是慣竊，他位於竹縣的住處多年前也遭陳男闖入，下班回家時起初沒發現異樣，兩天後才驚覺書桌抽屜遭翻動，四處都遍尋不著他僅存的5萬元私房錢，憤怒之餘又怕老婆得知他藏私，只好忍痛、低調查案，最後陳男被逮，靠著年邁老母求情，雙方才達成和解。
警方表示，陳男有妨害公務、竊盜等前科，他早年就常在竹縣地區四處闖空門、撬車窗，或任意抱走民眾飼養的雞、鴨，連耕田老農民放在路邊的便當也無法倖免，他看了就拿，拿了就跑，讓當地居民十分頭痛，氣得牙癢癢。
陳男到警察家行竊被逮，靠著老母求情才免去牢獄之災，但他仍不知悔改，去年10月起改搭公車，從竹縣轉往20公里外的竹市偷竊，一下持油壓剪破壞早餐店鐵窗，竊走櫃台收銀機內2千元，一下又跑到燒烤店偷走8瓶洋酒、2瓶紅酒做為己用，最後遭通緝逃亡至花蓮，月前遭警方逮捕，解送歸案。
警方清查，去年下半年至今，光是市區陳男就犯下10多件竊盜案，他坦承犯行，唯有燒烤店一案辯稱，店家失竊的酒他沒帶走，僅搬運至店家門口，但警方認為他鬼扯，訊後依法究辦。
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