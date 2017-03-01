警摩鐵內緝毒 濃妝豔抹女子竟是男兒身

2017-03-01 23:58

〔記者余衡／新北報導〕41歲張姓男子，昨天早上與友人相約新北市土城一家間摩鐵開毒趴，還叫了陳姓傳播妹到場助興，不料傳播妹正準備搭乘葉姓馬伕轎車離去時，遭警方攔查起出大麻等毒品，警方循線進入房間查緝，果然聞到濃厚K他命惡臭，警方逐一查驗在場人士證件，赫然發現一名身著裙裝、濃妝豔抹的女子竟然是男兒身。

警方表示，昨天下午員警在摩鐵外發現一部轎車車牌已遭註銷，攔查後果然在車內找到一小包大麻，車內男女坦承是馬伕和傳播妹關係，並供出大麻是一名張姓客人提供，警方循線進入摩鐵查緝，當場發現張男與另一名25歲陳姓男子正在施用毒品，其中陳男身著裙裝、刻意裝出輕聲細語，但卻拿出男性身份證，令警方當場傻眼。

張男向警方供稱，因為心情不好才上網購買安非他命、K他命及大麻等毒品約人開趴，而陳女、葉男及男扮女裝的陳男都坦承施用毒品，全案訊後將4人依毒品罪移送法辦。

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